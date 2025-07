Modellato seguendo un certo profilo nei cruciverba: la soluzione è Sagomato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Modellato seguendo un certo profilo' è 'Sagomato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAGOMATO

Curiosità e Significato di Sagomato

Hai risolto il cruciverba con Sagomato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Sagomato.

Perché la soluzione è Sagomato? Sagomato indica qualcosa modellato o plasmato secondo un determinato profilo o forma, spesso adattato alle esigenze o caratteristiche specifiche. È usato sia in ambito artigianale che tecnico per descrivere oggetti, materiali o parti che sono stati sagomati con cura per ottenere una forma precisa e funzionale, contribuendo a realizzare prodotti su misura o perfettamente adattati alle esigenze di chi li utilizza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non si danno certo da fareUn profilo di vette e cresteUn profilo decorativoUn certo non so cheIl profilo personale

Come si scrive la soluzione Sagomato

Hai trovato la definizione "Modellato seguendo un certo profilo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

G Genova

O Otranto

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

