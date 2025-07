Lo scultore dell Ercole e Caco che è in Piazza della Signoria, a Firenze nei cruciverba: la soluzione è Baccio Bandinelli

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo scultore dell Ercole e Caco che è in Piazza della Signoria, a Firenze

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Lo scultore dell Ercole e Caco che è in Piazza della Signoria, a Firenze' è 'Baccio Bandinelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BACCIO BANDINELLI

Curiosità e Significato di Baccio Bandinelli

La parola Baccio Bandinelli è una soluzione di 16 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Baccio Bandinelli.

Perché la soluzione è Baccio Bandinelli? Baccio Bandinelli, scultore e pittore rinascimentale, è famoso per aver realizzato l'Ercole e Caco, due statue che decorano Piazza della Signoria a Firenze. La sua arte riflette il gusto del Rinascimento, caratterizzato da grande maestria tecnica e attenzione ai dettagli. Conosciuto anche per il suo carattere focoso, lasciò un’impronta indelebile nel patrimonio artistico fiorentino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo scultore Basaldella fratello di Afro e DinoLo storico greco dell AnabasiUn celebre pittore e scultore svizzero dell 800Iniziali di Mitoraj lo scultoreFa del piacere lo scopo dell esistenza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Baccio Bandinelli

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo scultore dell Ercole e Caco che è in Piazza della Signoria, a Firenze"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

B Bologna

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

N Napoli

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N C L I A L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COLLINA" COLLINA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.