VELA

Curiosità e Significato di Vela

Hai risolto il cruciverba con Vela? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Vela.

Perché la soluzione è Vela? Il gennaker è una vela leggera e gonfiabile, simile a un spinnaker, utilizzata per aumentare la velocità della barca, soprattutto in condizioni di vento favorevole. Spesso viene impiegato durante le veleggiate di bolina o di poppa, permettendo di sfruttare al massimo il vento. In breve, il gennaker è uno strumento essenziale per migliorare le prestazioni in mare.

Come si scrive la soluzione Vela

La definizione "Lo è il gennaker" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

E Empoli

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I E E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NENIE" NENIE

