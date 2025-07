Lieve bruciatura nei cruciverba: la soluzione è Strinatura

Home / Soluzioni Cruciverba / Lieve bruciatura

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lieve bruciatura' è 'Strinatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRINATURA

Curiosità e Significato di Strinatura

Hai risolto il cruciverba con Strinatura? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Strinatura.

Perché la soluzione è Strinatura? Strinatura indica il processo di restringimento o accorciamento di qualcosa, come tessuti o materiali. Derivata da stringere, questa parola si usa spesso in contesti tecnici o artigianali per descrivere l'azione di ridurre le dimensioni o la lunghezza di un elemento. È un termine utile per spiegare come si ottiene un risultato più compatto o aderente, rendendo chiaro il concetto di contrazione o raccolta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Eterea lieveUna lieve sonnolenzaLieve paralisiLieve sottileUn lieve gesto del capo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Strinatura

Se "Lieve bruciatura" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A A A O U T Q I O D O V R L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIAVOLO A QUATTRO" DIAVOLO A QUATTRO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.