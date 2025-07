Le digestioni non facili nei cruciverba: la soluzione è Laboriose

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le digestioni non facili' è 'Laboriose'.

LABORIOSE

Curiosità e Significato di Laboriose

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Laboriose, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Laboriose? Laboriose descrive qualcosa che richiede molto impegno, fatica e attenzione, spesso per portare a termine un compito complesso o noioso. È usato per indicare situazioni o attività che richiedono grande pazienza e dedizione. Quando qualcosa è laborioso, bisogna armarsi di costanza e determinazione per superare le difficoltà e arrivare al risultato finale. In definitiva, è una parola che sottolinea il valore della perseveranza.

Come si scrive la soluzione Laboriose

Hai trovato la definizione "Le digestioni non facili" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

B Bologna

O Otranto

R Roma

I Imola

O Otranto

S Savona

E Empoli

