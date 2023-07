Facili al perdono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Facili al perdono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CLEMENTI

Significato/Curiosita : Facili al perdono

Quotidiana dei figli e così via. dice a. oliverio ferraris[1]: «quale piacere perdono, per se stessi e per i loro figli, quei genitori che lasciano passare inosservata... Con o contengono il titolo. aldo clementi – compositore italiano annamaria clementi – attrice italiana claudio clementi – allenatore di calcio ed ex calciatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Facili al perdono : facili; perdono; facili tano la ricerca ai lettori; Carbone fossile facili ssimo a bruciare; Inserire un condotto che facili ta la respirazione; Mobile che è facili ssimo spostare; facili alla collera; La somma di denaro che alcuni perdono al gioco o in affari sbagliati; Generosità nel perdono ; Ci si reca per chiedere umilmente perdono ; Non perdono una parola; Si perdono per l emozione;

Cerca altre Definizioni