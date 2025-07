L atleta che si eleva… più in alto nei cruciverba: la soluzione è Astista

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L atleta che si eleva… più in alto' è 'Astista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTISTA

Curiosità e Significato di Astista

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Astista, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Astista? Un astista è un atleta specializzato nelle discipline aeree, come acrobazie e salti elevati, spesso eseguite su funi, trampolini o strutture alte. La sua abilità sta nel raggiungere altezze sorprendenti con grazia e precisione, dimostrando forza e agilità. Insomma, un vero esperto nel elevarsi più in alto, portando lo sport a nuove vette di spettacolo e abilità.

Come si scrive la soluzione Astista

Hai davanti la definizione "L atleta che si eleva… più in alto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

