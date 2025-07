L amò Alessandro Magno nei cruciverba: la soluzione è Taide

TAIDE

Curiosità e Significato di Taide

Perché la soluzione è Taide? Taide è un termine che indica l'arte, la creatività e le attività artistiche in generale. Deriva dal concetto di talento e capacità di espressione attraverso varie forme come pittura, scultura, musica e teatro. È un modo per descrivere tutto ciò che riguarda la produzione e l'apprezzamento delle opere artistiche, rendendo visibile e condivisibile il talento umano nel creare bellezza.

Come si scrive la soluzione Taide

Non riesci a risolvere la definizione "L amò Alessandro Magno"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

I Imola

D Domodossola

E Empoli

