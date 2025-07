Istituzione statale nei cruciverba: la soluzione è Ente

Home / Soluzioni Cruciverba / Istituzione statale

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Istituzione statale' è 'Ente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENTE

Curiosità e Significato di Ente

La soluzione Ente di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ente per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ente? Un ente è un'organizzazione o istituzione riconosciuta dallo Stato, con una funzione specifica, come amministrare servizi pubblici o promuovere attività culturali. Può essere pubblico o privato, ma sempre con una finalità collettiva. In sostanza, rappresenta un soggetto che svolge ruoli fondamentali per il funzionamento della società, contribuendo al benessere e allo sviluppo della comunità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sigla da bilancio stataleUna sigla da bilancio stataleLegge che incide sull economia stataleIstituto con uno scopo stataleOrganismo statale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ente

Se ti sei imbattuto nella definizione "Istituzione statale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O R I S I I N M C B R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICOMBINARSI" RICOMBINARSI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.