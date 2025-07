Intervallate nei cruciverba: la soluzione è Alterne

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Intervallate' è 'Alterne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALTERNE

Curiosità e Significato di Alterne

La parola Alterne è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Alterne.

Perché la soluzione è Alterne? Intervallate descrive qualcosa che si presenta o si distribuisce a intervalli regolari o irregolari, creando una sequenza di momenti o elementi separati da pause o spazi. È un termine spesso usato per indicare alternanze o schemi intermittenti, come colori, suoni o azioni che si ripetono in modo alternato. In breve, richiama la presenza di occasioni o eventi che si succedono a distanza nel tempo o nello spazio.

Come si scrive la soluzione Alterne

A Ancona

L Livorno

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E R D A R P O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PREDATORI" PREDATORI

