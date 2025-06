Ripetute a intervalli nei cruciverba: la soluzione è Alterne

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ripetute a intervalli' è 'Alterne'.

ALTERNE

Curiosità e Significato di Alterne

Approfondisci la parola di 7 lettere Alterne: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Alterne? Alterne indica qualcosa che si ripete a intervalli regolari, alternando tra due o più elementi. È spesso usato per descrivere sequenze o eventi che si succedono in modo alternato e prevedibile. Ad esempio, i colori delle strisce di una bandiera o le stagioni dell'anno si presentano in modo alterno, creando un ritmo armonioso e ben distribuito nel tempo.

Come si scrive la soluzione Alterne

Stai cercando la risposta alla definizione "Ripetute a intervalli"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I G S N T R P O



SPORTING

