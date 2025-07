Infortuni del barbiere nei cruciverba: la soluzione è Tagli

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Infortuni del barbiere' è 'Tagli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAGLI

Curiosità e Significato di Tagli

Vuoi sapere di più su Tagli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Tagli.

Perché la soluzione è Tagli? Infortuni del barbiere si riferisce ai piccoli incidenti che possono capitare durante il taglio di capelli o la rasatura, come tagli o graffi. La soluzione TAGLI rappresenta proprio queste ferite involontarie. È un gioco di parole che mette in evidenza come, anche in un mestiere di precisione come quello del barbiere, gli incidenti possano succedere e fanno parte del lavoro.

Come si scrive la soluzione Tagli

Hai trovato la definizione "Infortuni del barbiere" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

