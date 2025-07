Indumento da marinaio nei cruciverba: la soluzione è Cerata

CERATA

Curiosità e Significato di Cerata

Approfondisci la parola di 6 lettere Cerata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cerata? Il termine cerata si riferisce a un indumento impermeabile tipicamente indossato dai marinai per proteggersi dalla pioggia e dall’umidità durante le attività in mare. Realizzata in materiale resistente all’acqua, la cerata è un pezzo essenziale dell’abbigliamento nautico, simbolo di avventura e resistenza. È un vero e proprio classico che rappresenta l’equipaggiamento fondamentale dei marittimi di ieri e di oggi.

Come si scrive la soluzione Cerata

Hai davanti la definizione "Indumento da marinaio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I T A O C S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCIATORI" SCIATORI

