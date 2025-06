Altro termine usato per le cavallette nei cruciverba: la soluzione è Locuste

Home / Soluzioni Cruciverba / Altro termine usato per le cavallette

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Altro termine usato per le cavallette' è 'Locuste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOCUSTE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Locuste più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Locuste.

Perché la soluzione è Locuste? Le locuste sono insetti simili alle cavallette, note per le loro grandi sciami che possono causare ingenti danni alle coltivazioni agricole. Spesso associate a periodi di carestia, queste imenotteri migratori si spostano in gruppi numerosi, trasformandosi in una vera e propria minaccia per l'economia rurale. Conoscere le locuste aiuta a comprendere meglio le sfide legate alla tutela dell'ambiente e dell'agricoltura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:d America o con altro termine PellirosseTermine usato in astronomia per indicare la fine del mondoDivano detto con un altro termineAltro termine per folliaAltro nome poco usato dell astice

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Altro termine usato per le cavallette" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

O Otranto

C Como

U Udine

S Savona

T Torino

E Empoli

L A S I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ISLAM" ISLAM

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.