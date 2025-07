In quale regione italiana è ambientato Luca, il film d animazione Pixar su un mostro marino capace di trasformarsi in ragazzo? nei cruciverba: la soluzione è Liguria

LIGURIA

Curiosità e Significato di Liguria

Perché la soluzione è Liguria? Liguría è una regione del nord-ovest Italia, affacciata sul Mar Ligure, nota per le sue splendide coste, città storiche e paesaggi mozzafiato. Il nome richiama la sua posizione geografica e il legame con il mare. Questa regione rappresenta un mix di cultura, tradizione e natura, rendendola un luogo unico e ricco di fascino da scoprire.

Come si scrive la soluzione Liguria

L Livorno

I Imola

G Genova

U Udine

R Roma

I Imola

A Ancona

