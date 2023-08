Rivista italiana specializzata in film di genere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivista italiana specializzata in film di genere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NOCTURNO

Significato/Curiosita : Rivista italiana specializzata in film di genere

Girata interamente in inglese. il film è stato definito, dalla stampa specializzata, come un esempio di "rinascita dell'horror italiano", diventando presto... Linee guida sull'uso delle fonti. nocturno è una rivista italiana dedicata al cinema di genere. la rivista nocturno cinema nasce come fanzine nel 1994... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

