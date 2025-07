Imperturbabilità... di ghiaccio nei cruciverba: la soluzione è Freddezza

FREDDEZZA

Curiosità e Significato di Freddezza

Perché la soluzione è Freddezza? La parola freddezza indica la qualità di essere calmi, impassibili e privi di emozioni intense, come il ghiaccio che rimane immobile e senza calore. È spesso usata per descrivere atteggiamenti distaccati o una grande capacità di mantenere la calma in situazioni difficili. In sintesi, rappresenta un equilibrio emotivo e una fermezza che sembrano congelate nel tempo.

Come si scrive la soluzione Freddezza

F Firenze

R Roma

E Empoli

D Domodossola

D Domodossola

E Empoli

Z Zara

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I R P O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROCI" PROCI

