Immagine tridimensionale sugli Euro in banconota nei cruciverba: la soluzione è Ologramma

Home / Soluzioni Cruciverba / Immagine tridimensionale sugli Euro in banconota

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Immagine tridimensionale sugli Euro in banconota' è 'Ologramma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLOGRAMMA

Curiosità e Significato di Ologramma

La soluzione Ologramma di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ologramma per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ologramma? Un ologramma è un’immagine tridimensionale creata tramite una particolare tecnologia di incisione e illuminazione, spesso visibile su banconote e carte di credito. Questi effetti visivi rendono difficile la falsificazione e aggiungono un tocco di sicurezza e innovazione. Sulle banconote, l’ologramma rappresenta un dettaglio elegante e complesso che identifica immediatamente l’autenticità del documento.

Come si scrive la soluzione Ologramma

Hai trovato la definizione "Immagine tridimensionale sugli Euro in banconota" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

R Roma

A Ancona

M Milano

M Milano

A Ancona

