La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il resto che si lascia' è 'Mancia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANCIA

Curiosità e Significato di Mancia

Approfondisci la parola di 6 lettere Mancia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mancia? Mancia indica la somma di denaro extra che si dà a un servizio, come ristorante o taxi, come segno di apprezzamento. È il resto che si lascia ai professionisti per il buon lavoro svolto. Un gesto di cortesia che premia la qualità e l’attenzione ricevuta, contribuendo a rendere speciale ogni esperienza. In sostanza, è il modo per dire grazie con un gesto concreto.

Come si scrive la soluzione Mancia

Stai cercando la risposta alla definizione "Il resto che si lascia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

