La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il punto che gli avversari cercano di trovare' è 'Lato Debole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LATO DEBOLE

Curiosità e Significato di Lato Debole

La parola Lato Debole è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lato Debole.

Perché la soluzione è Lato Debole? Lato debole indica il punto più vulnerabile o meno protetto di una persona, di un sistema o di un argomento. È quello che gli altri cercano di individuare per sfruttarlo a proprio vantaggio. Conoscere il proprio lato debole permette di rafforzarsi e difendersi meglio, rendendo più difficile essere colpiti. In ogni situazione, capire qual è il tuo punto più fragile è il primo passo per migliorare e proteggerti.

Come si scrive la soluzione Lato Debole

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il punto che gli avversari cercano di trovare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

B Bologna

O Otranto

L Livorno

E Empoli

