Il Paese dei kilt nei cruciverba: la soluzione è Scozia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Paese dei kilt' è 'Scozia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCOZIA

Curiosità e Significato di Scozia

Vuoi sapere di più su Scozia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Scozia.

Perché la soluzione è Scozia? Scozia è il paese noto per i suoi suggestivi paesaggi, le tradizioni celtiche e i famosi kilt, i gonnelloni scozzesi. Questa regione affascina con castelli, laghi e una cultura ricca di folklore. Il nome richiama l’immagine di un territorio fiabesco, immerso nella natura e nelle antiche usanze. Insomma, la Scozia è un vero e proprio simbolo di storia e mistero nel cuore del Regno Unito.

Come si scrive la soluzione Scozia

Hai davanti la definizione "Il Paese dei kilt" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

