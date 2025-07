Il Giovanni ex CT... in breve nei cruciverba: la soluzione è Trap

TRAP

Curiosità e Significato di Trap

Approfondisci la parola di 4 lettere Trap: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Trap? Il Giovanni ex CT... in breve si riferisce all'ex commissario tecnico della Nazionale di calcio, Giovanni Trapattoni. La soluzione TRAP è il suo soprannome, derivato dal suo cognome. Trapattoni è famoso per aver vinto numerosi titoli e per il suo stile di gioco e leadership. La sua figura è iconica nel calcio italiano e internazionale, simbolo di esperienza e successo.

Come si scrive la soluzione Trap

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

