Un Giovanni CT del calcio, ma in breve: la soluzione è Trap

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un Giovanni CT del calcio, ma in breve' è 'Trap'.

TRAP

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Trap, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Trap? Trapp è un abbreviazione di Giovanni Trapattoni, celebre allenatore e ex calciatore italiano, noto per la sua carriera nel calcio nazionale e internazionale. Un vero maestro del settore, ha guidato molte squadre di successo e lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio. Questa parola rappresenta proprio il suo nome, simbolo di competenza e passione per il gioco.

