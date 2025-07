I Queen ne tennero uno a Wembley nel 1986 nei cruciverba: la soluzione è Concerto

CONCERTO

Curiosità e Significato di Concerto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Concerto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Concerto? Un concerto è un evento musicale dal vivo, dove artisti o band si esibiscono davanti a un pubblico. Può essere un'esperienza emozionante e coinvolgente, che si svolge in teatri, stadi o piazze. La parola richiama l'idea di un momento unico di aggregazione e passione per la musica, come quello tenuto da Queen a Wembley nel 1986, famoso tra i fan di tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Concerto

La definizione "I Queen ne tennero uno a Wembley nel 1986" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

E Empoli

R Roma

T Torino

O Otranto

