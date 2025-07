I bastoni per le bandiere nei cruciverba: la soluzione è Aste

ASTE

Curiosità e Significato di Aste

Approfondisci la parola di 4 lettere Aste: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Aste? Le aste sono strutture utilizzate per appendere bandiere, drappi o altri oggetti decorativi, permettendo di esporli in modo visibile e stabile. Sono generalmente fatte di materiali come legno, metallo o plastica, e si inseriscono facilmente nel tessuto o nel supporto. Quindi, aste rappresentano gli strumenti essenziali per mostrare le bandiere con orgoglio e stile.

Come si scrive la soluzione Aste

Hai davanti la definizione "I bastoni per le bandiere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S N L R G I O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIGNORILI" SIGNORILI

