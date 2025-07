Ha la lama dentata nei cruciverba: la soluzione è Sega

SEGA

Curiosità e Significato di Sega

La soluzione Sega di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sega per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sega? Se ha la lama dentata si riferisce a uno strumento dotato di una lama seghettata, come la sega. Questa parola richiama l’immagine di un attrezzo utilizzato per tagliare legno, metallo o altri materiali durevoli, grazie ai denti affilati che permettono un taglio efficace e preciso. In sintesi, la sega è un utensile indispensabile in lavori di falegnameria e bricolage.

Come si scrive la soluzione Sega

Se "Ha la lama dentata" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

E Empoli

G Genova

A Ancona

