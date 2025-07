Gianrico il romanziere ex magistrato nei cruciverba: la soluzione è Carofiglio

CAROFIGLIO

Curiosità e Significato di Carofiglio

Perché la soluzione è Carofiglio? Carofiglio è uno scrittore italiano noto anche per aver lavorato come magistrato. La sua opera unisce la passione per la narrativa alla profonda conoscenza della giustizia, creando storie avvincenti e riflessive. Il suo nome è sinonimo di romanzi che esplorano il rapporto tra verità, memoria e umanità, offrendo sempre spunti di grande introspezione e coinvolgimento.

Come si scrive la soluzione Carofiglio

C Como

A Ancona

R Roma

O Otranto

F Firenze

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

