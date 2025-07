Ficcato bene in testa nei cruciverba: la soluzione è Inculcato

INCULCATO

Curiosità e Significato di Inculcato

La soluzione Inculcato di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Inculcato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Inculcato? Inculcato indica qualcosa che è stato interiorizzato profondamente, come un insegnamento o un'idea. Deriva dal verbo inculcare, che significa trasmettere con insistenza un concetto nella mente di qualcuno. Quando si dice che qualcosa è stato inculcato in testa, si intende che è stato fissato nel modo più radicato possibile, diventando parte integrante del proprio pensiero. Un modo efficace per ricordare un concetto importante!

Come si scrive la soluzione Inculcato

Se "Ficcato bene in testa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

N Napoli

C Como

U Udine

L Livorno

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

