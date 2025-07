Fanatiche per uno sport nei cruciverba: la soluzione è Tifose

TIFOSE

Curiosità e Significato di Tifose

Perché la soluzione è Tifose? Il termine tifose si riferisce alle persone, soprattutto donne, che sono appassionate e molto dedicate a uno sport o a una squadra. Sono coloro che seguono ogni partita con entusiasmo, sostenendo con fervore il loro team del cuore. Essere tifose significa vivere ogni evento sportivo come un'emozione coinvolgente e condividere questa passione con altri appassionati.

Come si scrive la soluzione Tifose

T Torino

I Imola

F Firenze

O Otranto

S Savona

E Empoli

