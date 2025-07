Esaminare il malato nei cruciverba: la soluzione è Visitare

VISITARE

Curiosità e Significato di Visitare

Vuoi sapere di più su Visitare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Visitare.

Perché la soluzione è Visitare? Visitare significa recarsi da qualcuno, come un medico o un amico, per controllare la sua condizione o semplicemente per fare una visita. Nel contesto sanitario, implica esaminare il malato per valutare la sua salute e individuare eventuali problemi. È un gesto di cura e attenzione che aiuta a garantire il benessere di chi si trova in difficoltà.

Come si scrive la soluzione Visitare

Non riesci a risolvere la definizione "Esaminare il malato"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

V Venezia

I Imola

S Savona

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U R T G N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TURING" TURING

