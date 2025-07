Lo era Medea nei cruciverba: la soluzione è Maga

MAGA

Curiosità e Significato di Maga

Vuoi sapere di più su Maga? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Maga.

Perché la soluzione è Maga? MAGA è un acronimo che sta per Make America Great Again, il famoso slogan usato da Donald Trump durante la campagna elettorale del 2016. Rappresenta un messaggio di ritorno a un passato ritenuto più prospero e forte, spesso associato a politiche nazionaliste e di sovranità. La frase Lo era Medea gioca con le parole, lasciando intendere un ritorno a valori o tempi passati, proprio come MAGA.

Come si scrive la soluzione Maga

Hai davanti la definizione "Lo era Medea" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

G Genova

A Ancona

