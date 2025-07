È proprio una grana! nei cruciverba: la soluzione è Gatta Da Pelare

GATTA DA PELARE

Curiosità e Significato di Gatta Da Pelare

Perché la soluzione è Gatta Da Pelare? Gatta da pelare è un'espressione italiana che indica una questione difficile o complicata da risolvere. Si usa per descrivere problemi complessi o fastidi che richiedono impegno e attenzione per essere affrontati. Quando qualcosa diventa una gatta da pelare, significa che non è semplice da gestire e richiede sforzo e pazienza, come si fa con un gatto che va tosato.

Come si scrive la soluzione Gatta Da Pelare

G Genova

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

P Padova

E Empoli

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

