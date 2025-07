Dotate, fornite nei cruciverba: la soluzione è Munite

MUNITE

Curiosità e Significato di Munite

Perché la soluzione è Munite? MUNITE deriva dal verbo munire, che significa dotare o fornire di strumenti, difese o risorse. Indica quindi essere equipaggiati o preparati con tutto ciò che serve per affrontare una situazione. È un termine che sottolinea l'importanza di avere tutto il necessario per agire in modo efficace e sicuro, rendendo il concetto utile in molti contesti quotidiani e strategici.

Come si scrive la soluzione Munite

Non riesci a risolvere la definizione "Dotate, fornite"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

U Udine

N Napoli

I Imola

T Torino

E Empoli

