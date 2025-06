Dotate di capelli per niente lisci nei cruciverba: la soluzione è Ricciute

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dotate di capelli per niente lisci' è 'Ricciute'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RICCIUTE

Curiosità e Significato di Ricciute

Approfondisci la parola di 8 lettere Ricciute: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ricciute? Ricciute descrive persone o capelli che hanno una chioma naturale o ricreata con onde strette e arricciature. È un termine che evoca movimento e vitalità, spesso associato a uno stile energetico e vivace. Se i capelli non sono lisci, ma presentano boccoli o onde strette, si può dire che sono ricciute, sottolineando la loro texture unica e affascinante.

Come si scrive la soluzione Ricciute

Se ti sei imbattuto nella definizione "Dotate di capelli per niente lisci", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

C Como

C Como

I Imola

U Udine

T Torino

E Empoli

