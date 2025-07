Di preferenza nei cruciverba: la soluzione è Piuttosto

PIUTTOSTO

Curiosità e Significato di Piuttosto

Vuoi sapere di più su Piuttosto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Piuttosto.

Perché la soluzione è Piuttosto? Piuttosto è un avverbio che indica una preferenza tra due opzioni, spesso con un senso di scelta più moderata o meno decisa. Viene usato per esprimere quale delle alternative si preferisce, anche se entrambe sono valide. In sostanza, aiuta a chiarire quale soluzione si considera più adatta o desiderabile in una situazione. È un modo semplice per comunicare una preferenza personale.

Come si scrive la soluzione Piuttosto

Hai trovato la definizione "Di preferenza" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

U Udine

T Torino

T Torino

O Otranto

S Savona

T Torino

O Otranto

