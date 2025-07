Costituisce un pericolo per gli sciatori nei cruciverba: la soluzione è Slavina

SLAVINA

Curiosità e Significato di Slavina

Non fermarti alla soluzione! Conosci Slavina più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Slavina.

Perché la soluzione è Slavina? Una slavina è una massa di neve che si stacca improvvisamente da una montagna, scivolando a grande velocità verso valle. Rappresenta un grave pericolo per gli sciatori e gli snowboarder, poiché può travolgerli con forza e causare incidenti anche gravi. Per questo motivo, è fondamentale conoscere le zone a rischio e prestare attenzione alle condizioni della neve durante le escursioni in montagna.

Come si scrive la soluzione Slavina

Se "Costituisce un pericolo per gli sciatori" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

