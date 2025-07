Così è la vita se la brigata è poca nei cruciverba: la soluzione è Beata

BEATA

Curiosità e Significato di Beata

Non fermarti alla soluzione! Conosci Beata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Beata.

Perché la soluzione è Beata? Beata deriva dal latino beatus, che significa felice o fortunata. Si usa per descrivere una persona che vive in pace e contentezza, spesso con un senso di serenità e soddisfazione. Nella frase, richiama l'idea di trovare un momento di felicità anche nelle difficoltà, come se, nonostante le poche persone, si possa essere comunque beati. La vera beatitudine sta nel saper apprezzare ciò che si ha.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così è detto uno stile di vita frugale e austeroCosì è la vita di un programma di Rai UnoCosì è la vita di benedettini e francescaniCosì è La vita in un film di Terrence MalickQuando è poca la vita è beata

Come si scrive la soluzione Beata

La definizione "Così è la vita se la brigata è poca" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

E Empoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

