Così sono le facce da avanzo di galera nei cruciverba: la soluzione è Patibolari

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Così sono le facce da avanzo di galera' è 'Patibolari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATIBOLARI

Curiosità e Significato di Patibolari

La parola Patibolari è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Patibolari.

Perché la soluzione è Patibolari? Patibolari è un termine che descrive un aspetto minaccioso o spaventoso, spesso riferito a persone dall’aspetto duro o inquietante. Deriva da “patibolo”, ovvero il ceppo usato per l’impiccagione, e quindi richiama qualcosa di inquietante o sinistro. Usato in modo figurato, indica anche qualcosa di molto brutto o minaccioso, come le facce da avanzo di galera.

Come si scrive la soluzione Patibolari

Stai cercando la risposta alla definizione "Così sono le facce da avanzo di galera"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

T Torino

I Imola

B Bologna

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

