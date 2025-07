Chi lo perde... ci guadagna molto nei cruciverba: la soluzione è Vizio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi lo perde... ci guadagna molto' è 'Vizio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIZIO

Curiosità e Significato di Vizio

La parola Vizio è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vizio.

Perché la soluzione è Vizio? Il termine vizio indica un'abitudine negativa o un difetto che, pur essendo dannoso, può portare a vantaggi personali. Spesso, chi si affida a un vizio può trarne benefici temporanei, anche se alla lunga rischia di perdere in benessere o reputazione. È un modo per sottolineare come, a volte, le cattive abitudini possano sembrare convenienti nel breve periodo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non lo perde mai chi è molto padrone di séLo perde chi se lo toglieLo si toglie a chi ci ha offesoLo sono i discorsi molto ponderatiLo è uno che ha molto liquido

Come si scrive la soluzione Vizio

V Venezia

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M R I U E O R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MERCURIO" MERCURIO

