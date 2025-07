Che non lasciano trapelare nulla rimanendo tranquilli e indifferenti nei cruciverba: la soluzione è Sornioni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Che non lasciano trapelare nulla rimanendo tranquilli e indifferenti' è 'Sornioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SORNIONI

Curiosità e Significato di Sornioni

Approfondisci la parola di 8 lettere Sornioni: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sornioni? I sornioni sono persone che mostrano un'aria tranquilla e indifferente, anche quando in realtà stanno osservando e valutando tutto con attenzione. Sono spesso silenziosi, mantenendo un atteggiamento rilassato per non far trapelare nulla delle proprie intenzioni o pensieri. Questa capacità di apparire disinteressati li rende misteriosi e difficili da leggere, rendendoli abili nel tenere nascosti i loro veri sentimenti o strategie.

Come si scrive la soluzione Sornioni

La definizione "Che non lasciano trapelare nulla rimanendo tranquilli e indifferenti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

R Roma

N Napoli

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

