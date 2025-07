Carta da parati con striscioline di canne in rilievo nei cruciverba: la soluzione è Paglia Giapponese

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Carta da parati con striscioline di canne in rilievo' è 'Paglia Giapponese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAGLIA GIAPPONESE

Curiosità e Significato di Paglia Giapponese

La soluzione Paglia Giapponese di 16 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Paglia Giapponese per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Paglia Giapponese? La paglia giapponese è un tipo di carta da parati decorativa realizzata con striscioline di canne in rilievo, che crea un effetto tattile e visivo unico. Perfetta per ambienti eleganti e naturali, questa soluzione aggiunge calore e texture alle pareti, portando un tocco di tradizione orientale nelle case moderne. Un modo originale per trasformare gli spazi con stile e raffinatezza.

Come si scrive la soluzione Paglia Giapponese

Se ti sei imbattuto nella definizione "Carta da parati con striscioline di canne in rilievo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

G Genova

I Imola

A Ancona

P Padova

P Padova

O Otranto

N Napoli

E Empoli

S Savona

E Empoli

