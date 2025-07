Biliardino elettrico che era presente in molti bar nei cruciverba: la soluzione è Flipper

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Biliardino elettrico che era presente in molti bar' è 'Flipper'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FLIPPER

Curiosità e Significato di Flipper

Approfondisci la parola di 7 lettere Flipper: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Flipper? Il termine flipper si riferisce a un popolare gioco elettronico che si trovava spesso nei bar italiani. È composto da un tavolo inclinato con bocche e ostacoli, dove si lancia una pallina per cercare di segnare punti azionando leve e pulsanti. Un passatempo divertente che ha accompagnato intere generazioni, portando adrenalina e sfide tra amici. Ricorda quei momenti di spensieratezza e competizione.

Come si scrive la soluzione Flipper

Hai davanti la definizione "Biliardino elettrico che era presente in molti bar" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

L Livorno

I Imola

P Padova

P Padova

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S C F R A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCROFA" SCROFA

