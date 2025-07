Azionare le lampade nei cruciverba: la soluzione è Accendere

ACCENDERE

Curiosità e Significato di Accendere

Approfondisci la parola di 9 lettere Accendere: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Accendere? Azionare le lampade significa attivare o far accendere le luci, spesso premendo un interruttore o usando un comando. È il modo più comune per indicare il processo di rendere luminose le lampade, passando dal stato spento a quello acceso. In parole semplici, si tratta di dare il comando per illuminare un ambiente, rendendo tutto più chiaro e visibile.

Alimentava certe lampadeIn certe lampade regola l intensità luminosaI fusti di certe lampadePermette di azionare a distanza un dispositivoAzionare l obiettivo cinematografico a focale variabile

Come si scrive la soluzione Accendere

Non riesci a risolvere la definizione "Azionare le lampade"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

C Como

C Como

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S T R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SARTI" SARTI

