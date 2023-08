Fu un autrice di romanzi rosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu un autrice di romanzi rosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LIALA

Significato/Curiosità : Fu un autrice di romanzi rosa

"Liala" è lo pseudonimo di Lidia Bachiero, una celebre autrice italiana di romanzi rosa. Attiva principalmente negli anni '50 e '60, Liala ha scritto numerosi romanzi che rientrano nel genere del romanticismo e dell'amore, spesso caratterizzati da trame coinvolgenti e atmosfere affascinanti. I suoi libri sono stati molto popolari tra il pubblico italiano, affascinato dalle storie d'amore e dalle ambientazioni romantiche. Anche se il genere dei romanzi rosa è spesso sottovalutato, autrici come Liala hanno contribuito a creare storie emozionanti e coinvolgenti, che hanno lasciato un'impronta duratura nell'immaginario dei lettori.

Altre risposte alla domanda : Fu un autrice di romanzi rosa : autrice; romanzi; rosa; La cantautrice il cui vero nome è Claudia Lagona; autrice di sortilegi; Benatar cantautrice ; autrice di papere; La Sally autrice del romanzo Parlarne tra amici; I romanzi eri sperano che lo siano le loro opere; Il fiabesco reame d una nota serie di romanzi e film; La Christie dei romanzi gialli; Il ciclo di romanzi di Elena Ferrante; Il Gautier romanzi ere francese del XIX secolo; I concittadini di Cimarosa ; Pigra inoperosa ; Frane di neve polverosa ; Sconfitta disastrosa ; In prosa stanno spesso fra due virgole;

Cerca altre Definizioni