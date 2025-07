Attività commerciale nei cruciverba: la soluzione è Compravendita

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Attività commerciale' è 'Compravendita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMPRAVENDITA

Curiosità e Significato di Compravendita

Vuoi sapere di più su Compravendita? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 13 lettere nella pagina dedicata: Compravendita.

Perché la soluzione è Compravendita? Attività commerciale indica ogni tipo di attività economica svolta per scambiare beni o servizi, come negozi, laboratori o aziende. La soluzione COMPRAVENDITA rappresenta precisamente questa operazione di acquisto e vendita di prodotti o immobili. In sostanza, si tratta di un'attività finalizzata a generare profitto attraverso l'intermediazione di beni. È alla base di molte imprese e transazioni quotidiane.

Come si scrive la soluzione Compravendita

La definizione "Attività commerciale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

M Milano

P Padova

R Roma

A Ancona

V Venezia

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R I T T T E E U Mostra soluzione



