La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un arredamento in apparenza rustico ma elegante' è 'Shabby Chic'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SHABBY CHIC

Curiosità e Significato di Shabby Chic

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Shabby Chic, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Shabby Chic? Lo stile shabby chic combina un look rustico e vissuto con tocchi eleganti e raffinati. Ricorda ambienti dal fascino antico, con mobili sbiancati, dettagli delicati e un’atmosfera accogliente. Perfetto per chi desidera un arredamento che unisca semplicità e raffinatezza, creando spazi caldi e invitanti. È la scelta ideale per dare un tocco di charme autentico alla propria casa.

Come si scrive la soluzione Shabby Chic

Non riesci a risolvere la definizione "Un arredamento in apparenza rustico ma elegante"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

H Hotel

A Ancona

B Bologna

B Bologna

Y Yacht

C Como

H Hotel

I Imola

C Como

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T V T O A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OVATTA" OVATTA

