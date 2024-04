La definizione e la soluzione di 7 lettere: L apparenza di una persona. ASPETTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Aspetto – in linguistica, una delle categorie della coniugazione verbale Aspetto – in astrologia, il rapporto angolare fra i pianeti Aspetto fisico – in antropologia una delle manifestazioni della personalità umana Pesca all'aspetto – tecnica di pesca in apnea

aspetto ( approfondimento) m sing (pl.: aspetti)

modo di apparire di qualcuno o qualcosa oggi non hai un bell'aspetto un sottoinsieme dei modi possibili di manifestarsi di un'entità o di un fenomeno ci sono alcuni aspetti di questa storia che non mi sono chiari

l'ascesa alla montagna, vista come superamento delle difficoltà della vita, è un altro aspetto dell'escursionismo alpino l'attesa per l'arrivo di una persona, di una cosa o del verificarsi di un evento suo marito è in sala d'aspetto (informatica) in informatica un programma si considera suddiviso in aspetti quando è scomposto in parti che si occupano ciascuna di compiti diversi, con la minima sovrapposizione funzionale possibile; ogni parte è considerata appunto un "aspetto " a sé stante (vedi aspect oriented programming) aspetto fisico: estetica di una persona

Voce verbale

aspetto

prima persona singolare dell'indicativo presente del verbo aspettare Ti aspetto davanti alla stazione alle sette: cerca di essere puntuale

Sillabazione

a | spèt | to

Pronuncia

IPA: /a'sptto/

Etimologia / Derivazione

(immagine) dal latino aspectus , che deriva da aspicere cioè "guardare"

dal latino , che deriva da cioè "guardare" (attendere) da aspettare

Citazione

Sinonimi

(sostantivo) angolazione, apparenza, aria, atteggiamento, caratteristica, esteriorità, fisionomia, foggia, forma, immagine, punto di vista, prospettiva, sembianza

angolazione, apparenza, aria, atteggiamento, caratteristica, esteriorità, fisionomia, foggia, forma, immagine, punto di vista, prospettiva, sembianza esterno, facciata

(di una persona) cera, colorito, corporatura, costituzione, faccia, figura, fisico, presenza, portamento, viso, volto

cera, colorito, corporatura, costituzione, faccia, figura, fisico, presenza, portamento, viso, volto (di un problema e simili) lato, elemento

lato, elemento ( letterario ) vista, sguardo

vista, sguardo (prima persona singolare dell'indicativo presente del verbo aspettare) attendo, rimango in attesa

Contrari

(prima persona singolare dell'indicativo presente del verbo aspettare) me ne vado, mi affretto

Termini correlati

facies

