Amministrati nei cruciverba: la soluzione è Gestiti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Amministrati' è 'Gestiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GESTITI

Curiosità e Significato di Gestiti

Approfondisci la parola di 7 lettere Gestiti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gestiti? Gestiti deriva dal verbo gestire, che significa organizzare, coordinare e controllare risorse o attività. Si riferisce a tutto ciò che viene amministrato o curato con attenzione e competenza, come progetti, patrimoni o processi aziendali. In breve, indica qualcosa che è sotto controllo e in buone mani, garantendo efficienza e ordine in ogni situazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono amministrati da giunte e assessori

Come si scrive la soluzione Gestiti

Non riesci a risolvere la definizione "Amministrati"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R P O O L O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRO LOCO" PRO LOCO

