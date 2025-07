Ama rimanere isolato nei cruciverba: la soluzione è Solitario

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ama rimanere isolato' è 'Solitario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLITARIO

Curiosità e Significato di Solitario

Approfondisci la parola di 9 lettere Solitario: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Solitario? Solitario indica qualcuno che preferisce stare da solo, lontano dalla compagnia degli altri, o che si trova isolato e senza contatti sociali. Può riferirsi a una persona, un animale o anche a un luogo che si trova in posizione remota. È spesso associato a un senso di isolamento o tranquillità, a seconda del contesto in cui viene usato. È una parola utile per descrivere situazioni di isolamento o autonomia.

Come si scrive la soluzione Solitario

Stai cercando la risposta alla definizione "Ama rimanere isolato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A N A M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SMANIA" SMANIA

