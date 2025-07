Volatili, immateriali nei cruciverba: la soluzione è Eterei

ETEREI

Curiosità e Significato di Eterei

Perché la soluzione è Eterei? Il termine eterei si riferisce a qualcosa di immateriale, leggero e invisibile, come le sostanze che sembrano fluttuare nell'aria o nei sogni. È spesso associato a concetti spirituali o spiritualistici, evocando un senso di leggerezza e trascendenza. In parole semplici, eterei descrive ciò che non ha peso reale, ma che può sembrare quasi tangibile nell'immaginazione o nello spirito.

Come si scrive la soluzione Eterei

Hai davanti la definizione "Volatili, immateriali" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

